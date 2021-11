ASEGURA QUE TODO FUE LIMPIO. Gisela Valcárcel salió al frente para aclarar la eliminación de Christian Domínguez de ‘El Artista del Año’. Mediante un enlace en vivo con el programa ‘América Hoy’, la señito respaldó al jurado por elegir a Elías Montalvo, en lugar del cumbiambero. Cabe precisar que en los últimos días el chico reality fue vinculado con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra.

Gisela explicó que se decidió no utilizar el salvavidas porque siempre ocurría lo mismo en las galas anteriores, por eso el público estaba seguro que recién a partir de la tercera gala se comenzarían a eliminar a los participantes.

“‘El Artista del Año’ tiene 6 galas y hay dos salvavidas, la gala del sábado es la segunda, no podemos hacer todo el tiempo lo mismo. Incluso desde antes de entrar esta competencia dije que por favor el público ya sabe que ‘ay, mira, no, hay salvavidas, entonces no hay eliminados’ Normalmente en la tercera hay dos sentenciados, pero queríamos hacerlo distinto”, remarcó.

En ese sentido, la ‘reina de la televisión’ precisó que el jurado de ‘El Artista del Año’ puede hacer lo que considere desde el primer día hasta el final de la competencia.

“Si mañana eliminan a Yahaira o eliminan a Ruby, el público es el protagonista. De repente este sábado vemos a otro jurado, a alguien invitado, pero también queremos que el público decida quién levanta la copa en esta ocasión”, señaló.

GISELA DEFIENDE A ELÍAS MONTALVO

Luego de las críticas que le llovieron a Elías Montalvo en las últimas semanas respecto a un supuesto romance con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, y además luego que Magaly asegurara que lo salvarían del reality de canto por tener influencia, Magaly respondió.

“Elías Montalvo está gozando del favor del público, fue 87 contra 13, entonces no pongamos en tela de juicio quién es mejor artista o no”, dijo Gisela, quien precisó que siente pena por la eliminación de Christian Domínguez.