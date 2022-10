¡DEJÓ DE ARRUGAR! Gisela Valcárcel continúa en coqueteos con Facundo González en ‘El Gran Show’. Después de galas anteriores, ambos realizaron el reto de la mirada, lo cual aumentó la tensión entre la conductora y el participante.

El bailarín le indicó a la ‘Señito’ para hacer un juego de miradas como parte de un reto desde la cuarta gala del programa. Al inicio, la ‘rubia’ se hacía la avergonzada al tener al concursante tan cerca. Sin embargo, el jurado y el público le insistió para que lo hiciera.

Finalmente, ella se apoyó en los hombres de su ‘galán’ y resistió solo 9 segundos de los 30. “No lo jueguen, por favor. Yo solita me aplaudo. ‘Facu’, yo te quiero” , dijo la conductora de televisión.

Tilsa Lozano comenta sobre los coqueteos de Gisela y Facundo

Tilsa Lozano tuvo una entrevista con Trome, donde comentó sobre el supuesto ‘romance de Facundo y Gisela. “Yo no le he presentado a nadie, no sé a quién se refiere, pero solo puedo decir que Adolfo (Aguilar) y yo somos los fans número 1 de la pareja formada por Facundo (González) y Gisela ”, indicó.

De igual manera, indicó que no hay edad para el amor. “Hay un montón de parejas que se llevan muchos años de diferencia y todo está bien. Lo que importa en una relación es el amor y compromiso”, recalcó.