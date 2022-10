Gisela Valcárcel volvió a encender la polémica al defender a Giuliana Rengifo por llamar “adornos” a los bailarines. La conductora de ‘El Gran Show’ se enlazó telefónicamente con el programa ‘América Hoy’ para defender a la cumbiambera y ‘aterrizar’ a la coreógrafa Alejandra Sánchez, quien estaba en el set.

“ Ale, yo he sido adorno en muchas ocasiones y obras de teatro importantísimas . No se nos dice adornos por una maqueta, tú sabes perfectamente el lenguaje teatral, lo conoces, es una extra. Yo he sido extra mucho rato, y creo que cuando Giuliana lo dijo, ok, mientras uno canta y toma la primera parte del escenario, atrás hay algo lindo que lo hace ese cantante”, dijo ‘la señito’.

Sin embargo, la coreógrafa no tuvo la mejor reacción y señaló que no está de acuerdo con ella, puesto que los artistas deben ayudar a los bailarines con la performance.

“ No estoy muy de acuerdo (contigo) . En el caso de la competencia estamos pensando mucho en Giuliana y claro porque es la figura que representa en este momento, pero no estamos pensando en el bailarín, en la técnica que se emplea para hacer más ligera y poder ayudar al bailarín, entonces hay un riesgo ”, precisó.

Enlace telefónico de Gisela Valcárcel con 'América hoy'