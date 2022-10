Gisela Valcárcel celebra sus 35 años de trayectoria en la televisión peruana. Ante ello, el equipo de producción y otros realizaron una conmovedora sorpresa a la ‘Señito’, quien lo compartió en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con las imágenes que publicó, la conductora se dirigió al canal en Pachacamac desde temprano para prepararse y salir a ‘El Gran Show’. Al entrar, fue sorprendida cuando apareció confeti y sus trabajadores bailando, a lo que ella se unió, hasta se colocó una ala de carnaval dorado.

“Llegué al set y jamás se me cruzó por la mente que el equipo me haría una sorpresa así, he llorado, me he emocionado y amo este momento que queda en mi corazón. Ellos son el equipo de mi vida, con ellos he cumplido 35 años, animando y en ellos veo a los cientos de profesionales que me han acompañado en este tiempo ”, escribió en el post.

De igual manera, agradeció a todos los que la han acompañado y mandó cariño a sus fans. “¡Gracias chicos, saben cuánto los quiero, ustedes me han enseñado tanto! Los llevo en mi ¡Vamos por más siempre!” , finalizó.

Sus fanáticos le dejaron mensajes de felicitaciones. “Feliz aniversario ️a la única reina y diva de la televisión”, " Bendiciones”, “Mereces todas las sorpresas”, “Tú eres una máquina, qué hermosa sorpresa”, “Es única”, fueron algunos comentarios.

