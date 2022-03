Luego de hablar con el abogado de Gisela Valcárcel y le negaran ayuda económica al padre biológico de Ethel Pozo, Jorge Pozo no se le ocurrió mejor idea que dar una entrevista al programa ‘Amor y fuego’ para solicitar a su hija públicamente una mensualidad porque sufre de un tumor cerebral.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición”, señaló Jorge Pozo en la última edición del espacio de espectáculos.

Ante sus declaraciones, Gisela Valcárcel se pronunció en sus redes sociales y reflexionó sobre los momentos duros que las personas deben enfrentar en la vida. Ella escribió sobre una foto suya:

“Los tiempos de Dios son los que no fallan... No te apresures, todo llegará cuando deba. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuro. Eclesiastés 8:6″, escribió la conductora de televisión en sus historias de Instagram.

Hasta el momento, ni Ethel Pozo ni Gisela Valcárcel han querido aclarar el tema en los medios de comunicación, pese al pedido público de Jorge Pozo para que lo apoyen económicamente.

Jorge Pozo explica por qué se alejó de su hija Ethel

En otro momento de la entrevista para “Amor y Fuego”, Jorge Pozo indicó que él comenzó alejarse de la vida de su hija cuando vio que Gisela Valcárcel comenzó a tener fama en el mundo del entretenimiento.

“Yo no le sumaba. Por intermedio de una persona que no quiero decir su nombre, pero por una persona allegada me dijeron que tenía que dar un paso al costado porque ella tiene una vida mejor y un futuro. ¿Qué podía hacer? Yo estaba sin oficio, ni beneficio. Yo solo quería surgir, pero siempre la tuve en mi corazón”, contó.

