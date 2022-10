¡ASU! En ‘El Gran Show’ Giuliana Rengifo remarcó que está soltera y que lo que pasó con el notario pucalpino fue “solo un beso”.

“Estoy soltera, sin compromiso, feliz. Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy. En el momento fue un gusto, pasó un beso, pero nada más, eso no te va a sacrificar, no te hará ni más ni menos”, dijo.

Ante ello, Gisela Valcárcel se mostró sorprendida y no dudó en decirle que para ella un beso es “un compromiso”. “El hecho de que alguien lo bese a uno debe significar algo ¿o ya no significará nada?”, cuestionó.

La cumbiambera respondió de manera contundente y dejó entrever que las ideas de la ‘señito’ son de una época pasada. “ ¿En qué tiempo estás Gisela? Un beso no significa nada (…) Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy. En el momento fue un gusto, pasó un beso, pero nada más”, acotó.

Giuliana Rengifo sobre el notario

¿Qué pasó con Giuliana Rengifo y el notario pucalpino?

Hace unas semanas, Giuliana Rengifo fue ampayada besándose con Paul Pineda, un notario pucalpino que figura como casado en el Reniec; sin embargo, la cantante salió al frente para afirmar que su amigo estaba separado.

“No estoy enamorada, estoy decepcionada de la mayoría de hombres que he conocido, y no hablo de los papás de mis hijas porque son personas a las que respeto, hablo de los hombres que he conocido estando soltera... El notario, definitivamente, no ha sido mi pareja, es mi amigo, pero hubo un gusto, por eso fue el beso”, señaló Rengifo.

