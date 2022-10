¡SE LA PONE CLARA! Robotina, Karelys Molina, fue el reemplazo de Samahara Lobatón en El Gran Show y Gisela Valcárcel aprovechó el momento para mencionar que fue Robotín el que dio pie para que ella esté en la pista de baile.

“Solo debo agregar algo, a Robotina que lo ha hecho bien y es un hit, el ser agradecido (...) A esta pista llegaste porque Robotín estaba y yo agradezco a Robotín porque fue él quien dio pie”, expresó la popular ‘señito’.

En ese sentido, la conductora de TV inició hablando del agradecimiento y le recomendó a Karelys Molina no olvidar ser agradecida.

“Y siempre hay que agradecer, el que no agradece a un no sabe nada y no sabe dónde empezó y el que no sabe dónde empezó, no tendrá un buen puerto a donde llegar”, acotó.

Gisela Valcárcel le dice a Robotina que sea agradecida con Robotin

¿QUÉ PASÓ ENTRE ROBOTINA Y ROBOTÍN?

Hace unas semanas, Robotín y Robotina estuvieron envueltos en una escándalo de infidelidad, luego de la aparición de la Robotina Bamba, quien reveló que había tenido intimidad con Alan Castillo, por eso Karelys Molina anunció el fin de su relación.

