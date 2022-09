NO LA OLVIDA. Gisela Valcárcel hizo una transmisión EN VIVO desde su cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores, sin embargo, la conductora de televisión se refirió a la infidelidad que vivió cuando estaba casada.

Si bien no especificó, se trataría del fallecido productor Javier Carmona o del pelotero Roberto Martínez. Ambos terminaron su romance con Gisela y se enamoraron de Tula Rodríguez y Viviana Rivasplata, respectivamente.

“ Una vez me dijeron estúpida porque mi marido, en ese momento mi esposo, me había sacado la vuelta y yo decía, ‘qué de estúpida puedo tener yo, cuando alguien saca la vuelta, eso no habla de la compañía, habla de quién lo hizo, entonces soy una rebelde y me encanta hacer lo que a mí me da la gana”, dijo.

Tras la supuesta indirecta a Tula, quien en su momento fue criticada por enamorarse de Carmona, la ‘reina de la televisión’ también se refirió a sus ‘enemigos televisivos’ y dejó en claro que no le importa lo que digan de ella.

“¿Decir el nombre? No, yo no soy así. No busquen en mí que yo me esté vengando, no busquen en mí que hable mal de si tuve hace años tuve una pareja . No pertenezco a ese tipo de personas. Recuerdo algunas cosas que me dijeron, porque me sirven para ayudar a otros, pero no porque tenga algo en contra, no es importante para mí”, puntualizó.

MAGALY ‘CHANCA’ A GISELA VALCÁRCEL

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo por adquirir su vestido de novia por canje y no por sus propios medios, pese a que su madre Gisela Valcárcel es dueña de una productora.

“Ella (por Ethel Pozo) hizo una reunión en la tienda que le está trayendo el vestido de canje. Gisela, cómo permites que tu única hija se ponga un vestido de canje ”, cuestionó Medina.