Gisela Valcárcel señaló que le encanta que Facundo González sea atrevido y desenfadado, luego que Magaly Medina lo llamó ‘mequetrefe’ y que su ‘coqueteo’ con el ‘guacho’ sea más de lo mismo que durante años hace en sus programas. Además, dijo que no se molesta por los comentarios en redes sociales donde le recordaron el caso de Christian Domínguez y Chabelita, al señalar que no permitirá infidelidades en su programa.

Gisela hace unas semanas comentaste que ya no estabas soltera, ¿estás enamorada?, ¿con pareja?

No estoy en pareja, solo bromeo.

Pensé que te habían conquistado. ¿El coqueteo con Facundo González realmente te pone tan nerviosa?

Siempre, lo que ves al aire es verdad. Siempre me pone nerviosa el que alguien me diga lo que él dice, como a cualquier mujer supongo.

Pero este juego siempre lo haces, ¿te funciona en el rating?

En realidad, el año pasado no hubo nadie ni creo que en el 2019. La verdad, Facundo apareció y me encanta que sea tan atrevido y desenfadado. Nos divertimos y la gente se divierte.

Aunque le hayan calificado de ‘mequetrefe’

Yo no creo que las personas que están trabajando tanto escuchen lo que se dice de ellos, lo que creo es que Facundo encanta semana a semana en el show.

Gisela y esa llamada de atención a Capillo por el beso a Lucecita, resaltando que no apoyas infidelidades, en las redes te han criticado y recordado que en tu programa pasó lo de Christian Domínguez y la Chabelita, ¿Eso te molesta?

Nada de lo que diga el público me molesta. Es más, no he tenido tiempo para leer lo que dices, pero claro, respeto a la gente. ¿Para qué y por qué me molestaría? Está todo bien y disfrutando mucho esta temporada.

Has dicho que estos 35 años en la televisión son los primeros, ¿no piensas hacer una pausa?

Bueno, estos 35 como dije me tienen el corazón muy agradecido. He aprendido mucho y nada, ahí estoy, produciendo programas, animando, haciendo lo que sé, es para lo que nací. Quiero que cada día en la pista, en cada show, la gente pueda reír y asombrarse del talento. Me encanta que los shows se disfruten.

¿La temporada de ‘El gran show’ termina este 3 de noviembre, el próximo año regresas con el baile o tiene otros proyectos en mente?

Aún no tenemos clara la fecha del final puede ser unas semanas más y en cuanto al trabajo del próximo año, eso lo veremos más adelante.