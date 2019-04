Gisela Valcárcel: "Las mujeres somos mucho más que estar permanentemente acompañadas por un hombre" | ENTREVISTA 

Por: Carla Chévez



Gisela Valcárcel reapareció anoche en ‘El artista del año’ con ganas de divertir al público y sintiéndose un ‘rico tión’, que con sus 55 años continúa llamando la atención, aunque prefiere estar sola.



Gisela, ¿te harías alguna cirugía en el rostro?

No me he hecho, pero seguro que en algún momento lo haré porque no estoy en contra y lo más probable es que lo grabe.



Y mientras tanto….

Me tienes sacando el rojo (yodo) de la penca de la sábila para quedarme con el aloe vera que me pongo en la cara.



¿Cuánto estás pesando?, pues se te ve muy bien.

Mira, hace unos días me bajé un postre, pero debo estar en 60 kilos. El año pasado estuve en 59 y ese es mi peso ideal, así que tengo que medirme con las comidas.

¿Sigues haciendo funcional?

Hago mucho ejercicio, intento comer bien, hoy me tocó mucha palta porque los años pasan y la comida te pasa la factura. No estoy comiendo tanto en la noche como lo hacía antes porque subo mucho de peso, lo hago hasta las 6 o 7 y de ahí me olvido. Me costó al principio, pero así lo estoy haciendo.



¿Cómo va el corazón? ¿Tranquilo?

Nada, tranquilo, pero feliz. No puedo decir que vuelvo a la televisión y que alguien me gusta, aunque el otro día conocí, con mi productor (Armando Tafur), a alguien y me dijo: Puede ser, pero le respondí: No, estás loco. Estoy muy metida en lo mío disfrutando, no estoy mal ni triste, vivir sola también es vivir en el paraíso.



Será porque la cama es más ancha...

No sabes, es delicioso porque la cama es ancha y hago muchas cosas que otras personas no pueden, me subo rápido a un avión solamente con un bolso en la mano. No hay que sentirse mal por vivir sola, porque el mundo no se acaba. Las mujeres somos mucho más que estar permanentemente acompañadas por un hombre.

Este año cumpliste 55...

Sí, creo (ríe coquetamente).



¿Nunca te has bajado la edad?

Nunca, sé que algunas personas son reservadas con su edad, pero pueden entrar al Reniec y ver la mía. Dicen que eso no es muy femenino hacerlo (decir cuántos años tienes), entonces nunca fui muy femenina.



Tienen que quererte como eres...

Claro, así como estoy. No tengo que hacer cosas de ‘chiqui’ para que me quieran, yo hago cosas de un ‘tión’ porque eso es lo que soy.



Qué buena frase.

Claro, es que me siento un ‘rico tión’.



Bueno, muchos jóvenes que conozco dicen que estás ‘fuerte’.

Ja, ja, ja… qué lindos, ya quisiera que me vean cuando salgo de la ducha, noten mi celulitis, la arruga que tengo debajo del ojo o las mil veces que debo meter la barriga y no desparramarme en el asiento. Ojo que todo esto no significa que no siga echándome mi mejor perfume para dormir.

¿Cuál?

Pantera (de Cartier).



¿Tu vida es plena?

No tengo la vida más linda del planeta, pero tengo un corazón bien agradecido por lo que me tocó. Esta vida me enseñó cosas buenas, regulares y malas, fue feliz, infeliz cuando estuve casada, pero no tengo que jactarme de tener una familia, un esposo, etc., porque lo único real, y que es mío, es mi vida.



¿Hay alguna regla para la felicidad?

Solo una, construirla cada uno porque no hay mucha diferencia entre tú y yo, todo depende de las ganas que le pongamos.