Gisela Valcárcel se confesó con Trome este sábado 25 de diciembre y habló sobre el especial de Navidad que presentará esta noche en su programa, sus proyectos para el 2022, las críticas, el amor y también acerca de la próxima boda de su hija Ethel Pozo con el productor Julián Alexander.

La Señito fue consultada por si estaba participando en los preparativos de de la ceremonia, que se llevaría a cabo en 2022. “Ethel es una mujer grande, madura y ella seguramente ya debe estar haciendo todo”, dijo la conductora de El Artista del Año.

En ese sentido, aseguró que como toda madre lo único que desea es que su retoña sea muy feliz.

GISELA LE DIO EL VISTO BUENO A JULIÁN

En una entrevista con las cámaras de América Espectáculos hace un par de meses, tras la romántica pedida de mano, Gisela Valcárcel se mostró contenta por la próxima boda.

“Estamos muy contentas, ella está muy feliz y cuando ves a los tuyos, no solo a tus hijos, sino a tu hermano, hijo, cuñado feliz, tú también eres feliz. Julián es una persona de primera, no es que lo haya tratado mucho, pero lo poco que he visto de él es de primera. Me encanta, es maravilloso”, dijo la rubia conductora.

MOSSUL DIJO QUE GISE NO PASABA A JULIÁN

El joven vidente ‘Mossul’ indicó, en declaraciones para Amor y Fuego a inicios de octubre, que que ‘La Señito’ no estaría de acuerdo con la relación entre Ethel Pozo y Julián Alexander.

ETHEL SE COMPROMETIÓ CON JULIÁN

A fines de julio de 2021, Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores de Instagram con un post donde anunciaba que Julián Alexander le pidió que sea su esposa. La proposición tuvo lugar en Cancún y el productor de TV hizo cómplices del romántico acto a las hijas de la conductora.

