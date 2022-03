BOMBA. La misma Gisela Valcárcel contó años atrás que Jorge Pozo, padre de Ethel, la abandonó cuando se enteró que estaba embarazada y que tuvo que salir adelante sola, como madre soltera.

No obstante, la historia podría tener un giro de 180°, ya que para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Jorge Pozo aseguró que estuvo presente en la crianza de su hija hasta los ocho años y que iba a visitarla cuando vivía con su madre en Surquillo.

“Esas visitas llegan hasta cuando Ethel tiene ocho años, cuando ya estaba en Surquillo, yo la iba a visitar los días domingos (…) Como puede decir que yo abandoné a mi hija, si yo iba a la visitaba . Yo me quedaba desde las 9.30 a. m. hasta las 7 p. m (…) Yo me quedaba hasta tarde”, relató.

Jorge Pozo sobre alejamiento de Gisela Valcárcel y su hija: “Yo no le sumaba”

Según explicó Jorge Pozo, su situación financiera no era buena, pero no solo firmó a su hija, sino que estuvo presente en su niñez y que estaba pendiente de su crianza. “Yo entraba, estaba con mi hija, la paseaba, la señora (la mamá de Gisela) me la daba, dormía mis brazos”, agregó.

Además, reveló que acudía a los espectáculos de Gisela Valcárcel, pero que ésta no lo presentaba como el padre de su hija, a pesar de ello, Jorge Pozo niega que la ‘Señito’ le haya pedido que se aleje, pero que una persona sí se lo sugirió.

“(En algún momento, le dijo “por favor retírate de mi vida”) No, yo no le sumaba. Por intermedio de otras personas me dijeron que yo debería dar un paso al costado, de que Ethel tenía otra vida mejor, otro futuro, qué podía hacer si yp estaba sin oficio ni beneficio”, explicó.

Al ser consultado sobre por qué se alejó cuando Ethel Pozo tenía 8 años, el hombre respondió que vio que Gisela Valcárcel estaba teniendo éxito en la televisión y el teatro, por lo que optó por buscar mejor futuro para él.

“Yo iba a visitar a mi hija, yo veía que había un progreso, que había, casa, carro, un programa de televisión, Teatro Canout, y veía que ellas subían y yo estaba abajo. Yo veía mi realidad y sabía que tenía que hacer algo, si hubiera sido un hombre ambicioso ahí me quedaba, pero yo decidí irme a los Estados Unidos a buscar mi futuro”, sentenció.

