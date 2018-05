Gisela Valcárcel se ríe de 'Peluchín' por criticar 'El Artista del año' [VIDEO y FOTOS]

Gisela Valcárcel lideró el rating del sábado con ‘El artista del año’ al hacer 17.2 puntos, aun cuando ‘Peluchín’ contó el desenlace de su programa y anunció que Milett Figueroa había quedado fuera de la competencia.



Gisela, volvieron a liderar el rating y eso que ‘Peluchín’ intentó que no los vieran al contar que Milett había sido eliminada.

Gracias a Dios, pero ahora ya estamos creando el nuevo programa.

Debe ser incómodo que el trabajo y esfuerzo que se hace se empañe por esos comentarios e incluso te llamó ‘falsa’.

Ja, ja, ja...Todo es promoción para el programa y está bien. La gente nos ha visto y qué bueno que permitan que hablen de nosotros en otros canales.



¿No te molesta ese tipo de crítica, luego que hablaste de la censura a periodistas?

No tengo por qué molestarme, tampoco es el momento.

Por ese comentario que hiciste Magaly, vía Twitter, dijo que si por ti fuera el país viviría una dictadura y te recordó tu visita a la salita del SIN.



(vuelve a reír) No sabía, pero no hay problema con lo que otros declaren, yo me hago cargo de lo que digo, solo de eso. Además, hoy estoy feliz, no hablaré de otra cosa...



El sábado 16 de junio, Perú debuta en el Mundial, ¿irás en vivo?

No tengo planeado eso aún, hacemos los programas luego de analizar varios puntos. (C.Chévez)



SÁBADO

​

El artista del año 17. 2

UEFA Champions 15.6

El reventonazo

de la chola 13.4

Los cuatro

finalistas 11.3

Mujeres sin filtro 9.5

La Previa 9.2