Samuel Suárez recordó un épico momento en la televisión peruana hace varios años, cuando Gisela Valcárcel se encontraba animando una de las primeras temporadas de El Gran Show y se le acercó un perro blanco, que no dudó en olerle la pierna y levantar su patita para orinarla en pleno zapato. La rubia se quedó helada mientras Christian Rivero, quien estaba a su lado, explotó en risas.

El video, sacado del programa de Magaly Medina, fue compartido por Samu en sus historias de Instarándula. “Los archivos de TikTok me dan 100 años de vida de tanto reírme”, dijo el popular periodista de espectáculos junto al clip que ya es viral en las redes sociales.

Por su parte, la urraca comentó el incómodo momento de su archirival Gisela Valcárcel y se burló con todo. “ Ese lindo héroe, precioso, lindo... ya ves que tú y los perros... para qué mencionas eso de que el perro no vino... y después dijo ‘yo me estaba refiriendo a mi perro’, tú no tienes perro que te ladre hija por favor, los perros y tú no se llevan bien , eso está demostrado, demostrado en la television en un hecho que fue inédito, histórico, y realmente de mucha alegria y carcajada... ese parecia mi perro jajajaj”, dijo la pejirroja.

Samu compartió en momento en el que un perrito blanco le orinó encima a Gisela Valcárcel, mientras Christian Rivero explotó de risa.

GISELA Y SU ÚLTIMO PEINADO EN EL GRAN SHOW

Gisela Valcárcel continúa demostrando que no le teme a los retos y apostó por un nuevo y atrevido look durante el inicio de la tercera gala de “El Gran Show”. La misma conductora de televisión fue quien pidió a sus seguidores que le envíen sus mejores memes.

Durante el inicio de la tercera semana de el reality de canto y baile, la ‘Señito’ reveló que ha llamado a su nuevo peinado: “Dory”. Además, bromeó diciendo que la tiene “domada y domesticada”.

“Música, señor director. Si va a haber memes, que empiecen ahora. A ver si les gusta, tiene nombre propio, chicas y chicos, yo le he puesto ‘Dory’ y luce esta noche así... La tengo domada y domesticada”, dijo Gisela Valcárcel al referirse a su peinado.

“Muchísimas gracias por todo lo que me envían, saludos, las sugerencias y espero que el peinado les guste”, añadió Valcárcel antes de presentar a Melissa Paredes, la primera participante del programa.

Como se recuerda, los looks que ha lucido Gisela Valcárcel desde su regreso a la televisión en la segunda parte de este 2022 han llamado la atención de todos. En la final de “La Gran Estrella” empezó a sorprender a sus fans.

TE PUEDE INTERESAR

María Antonieta de las Nieves arremete por ‘la chilindrina negra’ de JB en ATV y dice que afecta su imagen

Korina pide disculpas por quejarse que clínica no le ofreció comida: “Lo siento si afecté a alguien”

Tula Rodríguez se pronuncia por salir en medio de pelea de Magaly y Gisela: “Soy feliz con mi conciencia”