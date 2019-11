Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel: ¿Su rivalidad opacó la Teletón?

La Teletón 2019 en Perú a favor de la Clínica San Juan de Dios logró su meta y recaudó 12 millones 553,004 soles. Y aunque económicamente fue todo un éxito, muchos televidentes no dejaron de notar grandes ausencias durante la jornada de solidaridad.

Precisamente, una de las figuras más importantes que no se le vio fue Tula Rodríguez. Según algunos trascendidos citados por los diarios Ojo y La Karibeña, esto no habría sido accidental, sino para evitar incomodidades a Gisela Valcárcel.

Incluso, se habló de una supuesta pauta en la que ambas iban a coincidir y la Señito no lo habría permitido. Y las cosas habrían escalado hasta enfrentar a las dos productoras más conocidas de América Televisión: GV Producciones y Pro TV.

Mariana Ramírez del Villar, productora general de los programas Esto Es Guerra y En Boca de Todos habría decidido respaldar a la recordada 'peludita' y, por esa razón, no habría dejado que las figuras de esos espacios de entretenimiento participaran de la Teletón 2019.

MOLESTA E INDIGNADA

Al enterarse de estos rumores, la conductora de El Gran Show: El Dúo Perfecto conversó con la prensa y lamentó que la campaña de ayuda se vea opacada por estas noticias sin fundamento.

"Jamás ha habido una discusión y no me permitiría sacar a una persona porque la pauta de Teletón es hecha con anticipación. Tengo suficientes cosas en mi vida, para ver quién va o no va (...) me parece absurdo que se invente algo así. No tengo ningún problema con nadie", declaró Valcárcel al diario Ojo.

Además, mostró su molestia con los rumores de algunos medios y pidió que se investigue todo lo que ocurrió en la Teletón para que se enteren de la realidad y muestren las pruebas correspondientes.

"No es verdad lo que están diciendo. ¿Han visto la pauta?, ¿Ustedes le creen? No podemos hablar sin ninguna prueba. Yo no voy a permitir que ninguna persona manche ningún evento soslayando cosas que no obedecen a la verdad. No puede ser que ustedes como periodistas no vayan a investigar", expresó la rubia.

ETHEL POZO RESPALDA A SU MADRE

Por su parte, la conductora de 'El Show después del Show' explicó que la pauta del día viernes y sábado se marca por los productores chilenos a cargo de la Teletón, y las productoras de América Televisión no tendrían ninguna injerencia en las decisiones sobre qué artistas están en el set y otros no.

"Los productores desde hace muchos son chilenos y ellos son los que marcan la pauta. Eso (el supuesto veto a Tula Rodríguez) lo descarto en mil palabras porque mi mamá no le bajaría (el dedo) a nadie en el mundo", explicó.

PRO TV Y GV PRODUCCIONES

Esta no es la primera vez que se especula sobre una mala relación entre las productoras de América Televisión. En el pasado, varios artistas de Esto Es Guerra han tenido prohibido aparecer como invitados en El Gran Show.

Melissa Loza ganó la competencia en el 2015. Lamentablemente, no participó en Reyes del Show y tuvo que pagar la penalidad con el premio que ganó en la temporada anterior.

El caso más reciente ocurrió con el ingreso de Pancho Rodríguez en mayo del 2019. El participante de Esto Es Guerra tuvo autorización para competir en el concurso, pero todo cambió cuando se anunció a Poly Ávila.

La argentina denunció haber sido dopada en una fiesta en donde también estuvo Nicola Porcella, entonces figura del reality, lo que le costó la salida del programa. Por eso, se especuló que Pro TV retiró al chileno como acto de solidaridad con el capitán histórico.

Para poner paños fríos, el combatiente explicó que Peter Fajardo, productor de EEG, le recordó que tenía gira con el circo del programa y las presentaciones serían los fines de semana, coincidiendo con el programa de la Señito.