¿REGRESARÁ? Gisela Valcárcel le afirmó a Melissa Paredes que su lugar en América Hoy es irremplazable, esto luego de comentar sobre los dimes y diretes entre la actriz y sus excompañeros del espacio como Janet Barboza y Ethel Pozo.

Además, dejó en claro que invitar a Janet Barboza a El Gran Show no era con intención de enfrentarlas, ya que en declaraciones la actriz la llamó “bruja”.

“Lo que quería es que tengan un acercamiento Janet Barboza y tú... Has dicho que es una bruja y ella dijo que no te necesitaban en América Hoy. No tiene nada que ver con Brunella, ella tomó el lugar, pero ese lugar de Melissa no lo puede tomar nadie. Tu lugar está ahí, nadie lo puede tomar porque nadie puede ser Melissa ”, expresó la popular señito.

Melissa Paredes le responde a Janet Barboza: “No voy a vivir del pasado, qué flojera”

Luego que Janet Barboza le increpara que en sus declaraciones siempre parece tener algo contra ella, la actriz de ‘Ojitos Hechiceros’ remarcó que ella no vive del pasado.

“Yo no vivo del pasado, no se trata de defender se trata de dar el beneficio de la duda que no lo tuve en su momento. Yo no voy a cargar la mochila eternamente, sinceramente si yo voy a vivir del pasado, olvídate qué flojera”, acotó.

