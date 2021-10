A través de su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel negó que exista un ‘topo’ en la producción de Reinas del show que esté filtrando lo que sucede en las grabaciones de su reality. La conductora salió al frente para desmentir las especulaciones.

El sábado a primera hora, Trome accedió en exclusiva a las declaraciones de Gisela Valcárcel sobre Melissa Paredes y el Gato Cuba, quienes estaban enfrentados tras la difusión del ampay de la modelo.

En sus redes sociales, Gisela Valcárcel indicó que los miembros de su producción pueden hablar de lo que sucede en las grabaciones del reality y negó que les quite los celulares como se especuló en un medio de comunicación.

“Yo nunca haría algo así (quitarle los celulares a sus trabajadores). Todos pueden grabar y hablar de lo que sucede en el programa, no está mal”, escribió Gisela Valcárcel.

NO CREE QUE CUBA SEA EL BUENO Y MELISSA SEA LA MALA

En Reinas del Show, Gisela Valcárcel resaltó que todas las personas cometen errores y que no pretende juzgar a Paredes, a pesar que le han creado fama de mala mujer.

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, sentenció la conductora y dueña de GV Producciones.

Gisela aseguró que en la vida real no se trata de bueno o malos, sino de gente que se equivoca, de “hombres que dan la cara y mujeres con el valor de decir que se equivocaron”.