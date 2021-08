Esta noche, Allison Pastor sorprendió a todos al anunciar que se retiraba de “Reinas del Show”. El hecho inició con un cruce de palabras con Gisela Valcárcel por un tema de producción.

Todo inició cuando los jurados no se mostraron feliz por el trabajo de Pastor en la novena gala y llamaron a los coreógrafos para ver si hubo un error.

Allison Pastor abandonó la competencia de Reinas del Show tras tener tensa discusión con Gisela Valcárcel. “Doy un paso al costado”, dijo la esposa de Erick Elera antes de dejar el set.

Luego de unos minutos Gisela Valcárcel dijo que cuando uno es joven comete exabruptos. “Esta pista espera a Allison Pastor porque cualquiera en algún momento se cruza y punto. Allison debe estar ahí, este es la pista y a veces uno con los nervios contestando de un modo. De repente, cuando uno lo medita no quisiera, como no voy a saber eso. Allison esta es tu pista y aquí no pasa nada. Te esperamos en el momento que quieras”, manifestó la conductora de “Reinas del Show”.