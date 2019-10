Gisela Valcárcel venderá papa rellena en ‘Los Barracones’, en su papel en la nueva serie 'Llauca' | FOTOS

Gisela Valcárcel , después de seis años vuelve a actuar en la serie ‘Llauca’, cuyo rodaje se desarrolla en ‘Los Barracones’ del Callao y donde interpretará a una vendedora de papa rellena de nombre ‘Martha’.

El lunes volviste a actuar al grabar para ‘Llauca’. ¿Estar en el Callao te recordó tu barrio de La Victoria?

Esto es lo que hago después de ‘Tarata’ (la película), han pasado seis años desde aquella vez. Actuar me encanta, pues me gusta ser dirigida. Es una experiencia gratificante y, sí, el Callao me recuerda a La Victoria, es como mi barrio, me deslizo como ‘pez en el agua’. Me encanta la gente que es absolutamente honesta con sus sentimientos, me gusta cómo me habla y dice: ‘Oe, ven Gisela’... lo disfruto muchísimo.

El público se asusta cuando dicen ‘Los Barracones’, ¿te pasó alguna anécdota durante el rodaje?

La gente es un poco guiada por mitos en algunos casos como que ‘Los Barracones’ o ‘La Victoria’ son peligrosas, pero también otros barrios muy buenos son peligrosos, en este país tenemos que cuidarnos en todas partes.

‘Martha’, tu personaje, es el de una vendedora de papa rellena. ¿De niña vendiste este potaje o aprendiste la receta de alguna casera?

Me encanta el nombre de mi personaje porque es el nombre de mi hermana y mi mamá me enseñó a hacer papa rellena. Pongo la masa en la palma de mi mano y le hago un hueco con los dedos para colocarle el relleno. Mientras grababa recordé a mi mamá.

Esta es la primera ficción de ‘GV Producciones’, ¿vienen más series y películas?

Bueno, esto es lo primero y no estaba en mis planes, pero vino Jorge (Carmona, director de ‘Llauca’) y me lo propuso y aquí estamos.

En esta producción, que empezó a rodarse hace dos meses, también actuarán ‘Melcochita’, Manolo Rojas, Amy Gutiérrez, Miluska Eskenazi, entre otros.