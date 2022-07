LA CONSIDERA. Edson Dávila, más conocido como Giselo en la conducción de ‘América Hoy’, respondió por qué prefiere no opinar sobre el enfrentamiento de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Según dijo el co-conductor, la modelo le cae muy bien, por lo que las críticas en redes sociales se exceden.

“Es muy complicado comentar, porque nadie sabe lo de nadie (…) Siempre me pongo en las dos partes, no puedo estar de acuerdo con Melissa, ni con el ‘Gato’ y tampoco con el papá, por eso prefiero no opinar ”, dijo para ‘Extra’.

En esa línea, el compañero de Ethel Pozo y Janet Barboza en el magazine matutino se refirió a la postura que han tomado los usuarios en las redes, la mayor parte en defensa del ‘Gato’ Cuba.

“ Me llevo muy bien con ella. Lo que pasa es que la gente es cruel hoy en día en las redes sociales, pero yo me pongo a pensar que pasaría si Melissa fuera mi hermana , ¿me gustaría que le pase lo que ella está pasando a mi hermana? Y debe de ser terrible, no ha sido fácil ni debe ser fácil hasta el día de hoy”, puntualizó.

GISELO PREFIERE ESTAR DE LEJITOS CON EL ESCÁNDALO

Ante los cuestionamientos que cayeron contra Edson Dávila por entrevistar a Melissa Paredes para su canal de YouTube y no preguntarle nada sobre el conflicto legal con su exesposo, Edson Dávila remarcó que prefiere estar lejos de ser chismoso.

“ Yo la entrevisté en mi canal de YouTube y no me meto en su vida personal , yo me llevo bien con ella, pero no le pregunté nada ni fuera de la entrevista. Andar de metete no es bueno. Hay una frase que mi mamá me enseñó: ‘no escupas al cielo que en la cara te cae”, resaltó.