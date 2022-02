Giselo, Edson Dávila, se presentó en el canal de YouTube ‘Por mi madre’, con El Tobi y Dafonseka, y reveló que fue víctima de ‘una mirada de desprecio’, cuando hacía una entrevista a una artista; sin embargo se negó a revelar de quién se trataba.

El integrante de América Hoy fue el invitado del conocido canal de YouTube donde brindó detalles de sus inicios en la televisión, su lado familiar y muchos otros temas.

En un momento del programa le preguntaron ‘¿qué invitado ha sido el más difícil de entrevistar?’. Como respuesta Giselo contó un episodio no conocido por sus seguidores.

“Gracias a Dios yo hasta ahorita no me llevo mal con nadie; sin embargo....., no puedo decir el nombre; pero ha habido una mirada de desprecio, algo así”, manifestó.

Giselo detalló que fue en una entrevista que realizó no en América Hoy, sino enviado a otro programa y sintió que lo trataron mal. “Si hablamos de talento... no te pases”, añadió.

“En producción saben, mándenme a cualquier lugar, menos con fulana de tal, para evitar las malas caras, que no siga la onda”, manifestó y añadió que este personaje, ni canta, ni baila, ni actúa.

GISELO: “A YAHAIRA PLASENCIA YO LA ESTIMO MUCHO”

Ante la negativa de revelar de que persona se trataba, desde detrás de cámara gritaron ‘Yahaira Plasencia’, a lo que Edson Dávila respondió que no hablaba de la popular ‘Reina del baile del Totó’.

“No, aunque sea la Yahaira baila canta, no tiene una súper voz, pero ahí está. Yo la estimo mucho, tiene un montón de haters, pero siempre voy a resaltar cuando una persona ayuda a su familia a salir adelante, el resto no me importa, su vida sentimental no me interesa”, manifestó Edson Dávila, ‘Giselo’.

‘GISELO’: “MAGALY MEDINA SIEMPRE SE HA EXPRESADO MUY BIEN DE Mí”

En la entrevista, Edson Dávila ‘Giselo’ también se pronunció sobre los elogios que ha recibido de la periodista Magaly Medina: “Yo no la conozco (personalmente), pero siempre que se ha expresado, lo ha hecho muy bien”.





