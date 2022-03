Fiel a su estilo, Edson Dávila no perdió el carisma y se vaciló con el enfrentamiento con Isabel Acevedo. ‘Giselo’ cuestionó que ser co-conductor en el programa ‘América Hoy’ le ha traído problemas, como su reciente enemistad con la ‘Chabelita’.

El comentario de Giselo se da luego que Isabel Acevedo se mostrara decepcionada de él tras dejar en claro que ella tenía una relación cuando inició su romance con Christian Domínguez.

“Yo no estoy bien, esto no me pasaba cuando yo estaba con la señora Gisela Valcárcel. No me pasaba con El Artista del Año y me viene a pasar acá (América Hoy). Yo estaba tranquilo en ese programa y ahora me pasa esto aquí”, inició diciendo Edson Dávila al final del magazine matutino.

Incluso Giselo resaltó que horas después llamará a Isabel Acevedo para pedirle disculpas por lo que dijo en televisión nacional. “Si ustedes lo toman a la broma, yo voy a llamar más tarde a Chabela y le pediré las disculpas del caso”, agregó.

Sin embargo, la ‘reina de la televisión’ Gisela Valcárcel se pronunció y le aclaró a Giselo que debe estar agradecido, puesto que continúa en la televisión. “Tú tendrías que estar celebrando que has sobrevivido”, resaltó.

