CURIOSO MOMENTO. Edson Dávila llegó con su chispa al escenario de ‘América Hoy’ este lunes 31 de enero. Desde su cocina, el co-conductor Giselo se molestó y quejó EN VIVO con la producción debido a la poca iluminación en el lugar donde estaba.

El polémico animador estaba conversando con Ethel Pozo y con el chef Titu, sin embargo, notó que las cámaras no lo iluminaban bien y ‘disparó'.

“Escúchame, tengo una queja hermana, yo ayer en el ensayo dije algo importante y conversé con la cabeza incluso, la señora Gisela Valcárcel. No me veo bien, parezco un hueco en la ventana, me veo muy oscuro, luz porfavor o pásenme unos celulares para ponerlo como linterna ”, dijo fuertemente.

Sin embargo, tanto Ethel Pozo como el chef se sorprendieron y negaron lo sucedido. “Creo que es cuestión de Edson, todos estamos iguales”, precisó la hija de la ‘señito’.

Ethel Pozo recibe postre de 'La Nevera fit' https://www.americatv.com.pe/

GISELO TROLEA A ETHEL POZO

Ethel Pozo recibió un postre que le dio Giselo, sin embargo, luego el animador le dijo que era de parte de la empresaria Ale venturo, la conductora quedó sorprendida.

“Te he traído un regalito, perdóname, como estamos en la mañana, tu futura nueva amiga te lo manda con cariño de La Nevera Fit, cómetelo todo, te va a encantar”, dijo Edson Dávila desatando la risa de todos en el set.

Giselo se refirió indirecta a Melissa Paredes, a quien Ethel Pozo consideraba como mejor amiga, sin embargo, el ampay también las separó.