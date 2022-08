Edson Dávila es uno de los personajes más queridos en la televisión peruana por su alto nivel de carisma. El co-conductor de ‘América Hoy’ se confesó en su programa de YouTube con la bailarina Belén Estévez admitiendo que sí le gustaría tener hijos, sin embargo, todo es muy difícil.

“¿Te gustaría tener hijos? Para conocerte porque siempre conocemos el lado divertido y cómico de Edson” , fue la pregunta que le hizo la modelo argentina. Inmediatamente, Giselo respondió y confirmó que es cierto.

“Ella me dio acá (en el corazón). Sí, pero es un poco complicado, ya la gente me entenderá en sus casas, pero sí me gustaría ser papá definitivamente . Es algo que se podría lograr, si bien es cierto... no me pongan música triste. Ahorita me gustaría tener, se me va el tren, quisiera salir y correr con mi hijo, si bien es cierto soy un chico deportista, pero los años no pasan en vano. Yo quiero recoger a mi hijo en la escuela”, señaló.

TROME | ‘Giselo’ se quiebra cuando le preguntan si quiere tener hijos

¿QUIÉN ES EDSON DÁVILA ‘GISELO’?

Edson Dávila es un actor, bailarín, cantante, coreógrafo, animador y locutor peruano de 38 años. Actualmente, es colaborador en el programa de GV Producciones, ‘América Hoy’, conducido por la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo.

El popular Giselo comenzó su carrera estudiando actuación y participando en varias obras teatrales. Luego ingresó a la academia de Arturo Chumbe para estudiar baile y allí se le dio la oportunidad de ignresar el elenco de bailarines de ‘El Gran Show’.

Según confesó en una entrevista con Trome, su madre siempre fue fan de Gisela y desde pequeño la veía en televisión, por lo que aprendió de memoria sus gestos y movimientos. Al empezar a trabajar con ella no quería que la ‘Señito’ viera su imitación por temor a que no lo tome bien, pero finalmente la conductora se fijó en él y le puso el apelativo de ‘Giselo’.