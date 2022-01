Edson Dávila volvió más recargado que nunca a ‘América Hoy’ y fiel a su estilo, le jugó una pesada broma a Ethel Pozo. El polémico ‘Giselo’ sorprendió a la hija de Gisela Valcárcel con un regalo que supuestamente le envió Ale Venturo, la nueva pareja de Rodrigo Cuba.

Evidentemente emocionada, Ethel Pozo recibió un postre que le dio Giselo, sin embargo, luego el animador le dijo que era de parte de la empresaria Ale venturo. Esto sorprendió a la conductora.

“Te he traído un regalito, perdóname, como estamos en la mañana, tu futura nueva amiga te lo manda con cariño de La Nevera Fit, cómetelo todo, te va a encantar”, dijo Edson Dávila desatando la risa de todos en el set.

Ethel Pozo recibe postre de 'La Nevera fit' https://www.americatv.com.pe/

Gisela se refirió indirecta a Melissa Paredes, a quien Ethel Pozo consideraba como mejor amiga, sin embargo, el ampay también las separó.

“Muchas gracias de verdad, ¿de verdad me ha mandado? Nunca he probado, pero gracias. Armando, me vas a hacer patinar”, volvió a decir Ethel para confirmar si era un envío de Ale Venturo.

¿QUÉ DIJO ETHEL SOBRE EL ‘GATO’ Y ALE VENTURO?

Al ser consultada si es un romance verdadero o de verano, la conductora Ethel Pozo consideró que la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo es cuestión de verano. Según dijo, hasta octubre el futbolista amaba a Melissa Paredes, lo que no puede cambiar de manera rápida sus sentimientos.