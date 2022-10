¡WHAT! Leysi Suárez fue invitada a América Hoy para hablar sobre sus declaraciones sobre Giuliana Rengifo; sin embargo, Edson Dávila aprovechó el momento para pedirle que cante en vivo sin esperar la respuesta de la cantante.

“Hermana, cachetea un poco, y cántanos a capella tu canción”, dijo el popular Giselo. Ante ello, Leysi Suárez bromeó diciendo: “Tú sabes que yo no me muevo sin la platita, la platita primero”.

No obstante, la cantante sí se animó a cantar, previo a su versus con Giuliana Rengifo en El Gran Show.

América Hoy: Leysi Suárez 2

Leysi Suárez retira palabras sobre la ‘banda gástrica’ de Giuliana Rengifo

La bailarina afirmó que se excedió con sus comentarios sobre la banda gástrica de Giuliana Rengifo. “ Si yo le he dicho eso a ella que se comió la banda gástrica, sí, retiro mis palabras, de repente fue muy fuerte. Sé reconocer”, dijo.

Pero, remarcó que Giuliana Rengifo también se excedió al decir que los bailarines son adornos: “Tampoco merezco que ella tilde a mí y a mi bailarín que hacemos un show y nos sacamos la miércoles por presentar lo mejor y me tilde de adorno. Yo valoro mi trayectoria, conozco a Giuliana, me parece que es una excelente cantante. Yo empecé desde los 16 años con 10 o 15 kilos más y ¿no bailaba? Yo nunca he hecho bullying a nadie, eso que quede claro”.

