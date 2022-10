Giuliana Rengifo y Leysi Suárez están a pocas horas de enfentarse en un prometedor versus en El Gran Show. Ambas cantantes protagonizaron un enfrentamiento mediático esta semana, cuando Leysi resaltó que la cumbiambera tenía unos kilitos de más, desatando la reacción de Gisela Valcárcel, conductora de reality, quien sacó cara por las personas con sobrepeso.

“Leysi con cariño por favor, sin hipocresías, yo no soy hipócrita, yo soy directa y Leysi lo sabe. No soy mala persona, mala entraña, mi alma es limlia, blanca y blanda entonces normal, yo acepto mis errores y perdono al prójimo”, dijo Rengifo en unas recientes declaraciones para Estas en Todas.

Asimismo, aseguró que algunas veces se han tratado de aprovechar de ella por su buen corazón. “Por ser blanda coju..., coju.. he sido señores, pero ahora ya no. También tengo por ahí mi rencorcito pero este versus va estar espectacular de verdad, nos estamos preparando ambas”, acotó la cumbiambera.

Por otro lado, se refirió a los ataques de Leysi Suárez sobre su físico y le envió tremendo sablazo. “Bueno, así como ella me ha dicho que soy pesadita para bailar, yo también le digo que nunca la he escuchado cantar, lo que ella está promocionando con Alma Bella son covers y temas con playback que hasta yo también hago en el canal muchas veces , pero en vivo no la he escuchado cantar. Ahora es la oportunidad para que se banderee y diga ‘oye Rengifo, yo también canto”, dijo Giuliana.

Por su parte, Leysi Suárez se mostró preparadísima para su presentación de hoy y destacó que cuatro personas están preparando su vestuario.

Giuliana Rengifo y Leysi Suárez tendrán un versus de infarto en "El Gran Show"

TE PUEDE INTERESAR

Natalie Vértiz propone a su hermana para que la encarne en serie sobre su vida: “A ella le haría el casting”

Magaly y la historia del anillo que le regaló el notario a sus 6 meses de relación: “Me quedé espantada, pensé que me iba pedir matrimonio”

AFHS: Andrea Aguirre vuelve para darse una nueva oportunidad con Joel