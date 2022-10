Giuliana Rengifo envió una carta notarial a Magaly Medina por las fuertes críticas que ha realizado en las últimas semanas. De acuerdo con el documento, asegura que los ataques dañan su imagen pública. Ante ello, Samuel ‘Samu’ Suárez, creador del portal ‘Instarándula’, comentó sobre el hecho, pero a la cumbiambera no le gustó.

En las historias del periodista se la respuesta de la cantante sobre la opinión de la carta notarial. “ ¿Chistoso eres no? Que me deje como amante y me diga prostituta, ¿te parece chiste y que le agradezca? Ya pues, ‘Samu’”, escribió.

Ante ello, ‘Samu’ le contestó su mensaje. “Giuliana, querida. Sabes la estima personal que te tengo y me alegra muchísimo verte crecer con tus negocios, música, etc. Soy el primero en celebrar tus logros personales y lo sabes. Pero siempre voy a decir lo que pienso, así no te guste y sabes bien el show que estás generando ”, señaló.

“ Bájale 2 cambios al espectáculo que tú misma estás moviendo. Y mientras sigas victimizándote por indirectas sin nombre y apellido, seguiré riéndome ”, finalizó.

'Samu' Suárez brindó su opinión sobre la carta notarial a Magaly Medina.

De todas maneras, él decidió grabarse para aclarar su posición. “Lo que pienso realmente de todo este circo, el cual está sacando un provecho enorme (...) Sácale el jugo, aprovecha toda esta exposición para vender los perfumes, tu música (...) No me estés mandando carta notarial por brindar una opinión sincera ”, recalcó.

¿Por qué Giuliana Rengifo se molestó con Samu?

‘Samu’ quedó sorprendido al leer que Giuliana envió una carta notarial hacia Magaly Medina. “ Si quiere darle algo, debería darle, por lo menos, una canasta navideña con varios pavos de 15 kilos riquísimos y una canastita bien promocionada de agradecimiento por todo lo que le ha dado. Gracias a ella (Magaly Medina), la han vuelto a poner en la vitrina ”, comentó.

