Giuliana Rengifo aclara rumores sobre intento de suicidio: "Me tomé unos tragos y se armó un escándalo"

La cantante Giuliana Rengifo dio detalles del incidente que vivió hace unas semanas en Cajamarca, cuando se cortó accidentalmente la muñeca. Además, refiere que estaba pasada de copas, pero que en ningún momento pensó en quitarse la vida.

En ese sentido, Giuliana Rengifo detalló que su vida familiar es muy estable con su esposo y sus hijas, a pesar de ser 'muy celosa y muy llorona'.

“Yo estoy bien... Soy una celosa empedernida y muy llorona, pero emocionalmente siempre he estado bien. Creo que se hizo mucho escándalo, solo fue un accidente. Tuve un corte, pero fue totalmente un accidente, y luego todo se salió de las manos”, dijo Giuliana Rengifo, quien viajará a París, Génova y Barcelona para fin de año.

Asimismo, contó que cuando se cortó la muñeca estuvo pasada de copas y fue hospitalizada. “Fue un corte pequeño que me hice. La policía y todos dijeron que había sido en las dos muñecas, que me quería suicidar, y yo ni siquiera hablé con ellos. Me hospitalizaron porque había sangre y me asusté muchísimo. Además, había tomado unos tragos y todo se complicó porque me faltó la respiración”, agregó Giuliana Rengifo.

Luego, señaló que no entendió la actitud de la policía dando otras versiones. “Cuando me di cuenta del accidente, al toqué llamé al encargado del hotel y pedí un médico, y el galeno vino con yapa: policía, periodistas, todos. En el hospital me quedé dormida hasta que pasó el efecto del trago. Cuando despierto me cuentan que había policías y prensa afuera del hotel. Yo me quedé sorprendida, no entendía nada”, indicó Giuliana Rengifo.

Por otro lado, dijo que grabará el videoclip de la canción ‘Tú eres’, que suena en la novela ‘Ojitos hechiceros’.