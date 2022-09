Giuliana Rengifo celebra su cumpleaños número 39 este jueves 22 de setiembre, en medio del ampay presentado por Magaly Medina, en donde se le ve besando al notario Paul Pineda.

Es así que la cantante de cumbia se contactó a través de una videollamada con el programa En boca de todos, para contar como va a celebrar su onomástico y dejar en claro que saca provecho de su momento mediático para aumentar el costo de sus presentaciones.

Durante la ronda de preguntas que le hicieron los conductores del programa, Rengifo pasó un momento incómodo cuando Ricardo Rondón cuestionó su cercanía con Paul Pineda, además de no saber elegir a sus pretendientes

“Pero si tienes miles de seguidores, ¿por qué escoges al más feo? No entiendo, al más complicado, al notario que no tiene su situación legalizada. Deberías aprender a decir que no, Giuliana Rengifo” , expresó el periodista.

“Mira, te voy a mandar tu carta notarial a ti también. Deja de decir que está casado, de verdad que me voy a enojar Rondón. Está separado” , respondió la cantante.

“Giuliana te explico en el mundo del derecho, si no dejas sentado la separación de cuerpos, entonces la separación no existe, es casado, por eso mi compañero está empleado el término”, refutó Génesis Tapia.

Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo se emociona por mensaje de su hija: “Confiamos en ti, ya sabemos cómo es Magaly”

Giuliana Rengifo recibió el saludo de su hija mayor por su cumpleaños. La joven de 18 años le dedicó bellas palabras y le reafirmó su respaldo absoluto, esto en medio del escándalo que atraviesa su mamá luego de ser ampayada besándose con un notario casado.

Antes de iniciar su mensaje, la joven indicó que habla en representación de ella y su hermana. “Yo si puedo salir a hablar y desearte un feliz cumpleaños”, dijo.

“Estamos muy orgullosas de que seas nuestra madre porque siempre nos han demostrado ser una mujer luchadora, que siempre va a lograr lo que se proponga. Tienes muchas metas por cumplir y estamos muy seguras que lo va a lograr. Eres la mejor mamá de este mundo”, afirmó.

