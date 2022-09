¡LANZA DARDO! Karla Tarazona se refirió al ampay de Giuliana Rengifo, donde se le ve besándose con Paul Pineda, un notario pucallpino que está casado, según el Reniec. La conductora de TV no dudó en sacar el acta de matrimonio del hombre y remarcó que ella no saldría con alguien que recién se “separó”.

“Si está separado está bien, pueden salir. No sabemos cuál es la situación de ellos, pero según lo que se cuenta es un hombre separado, ahora habrá que saber si es un hombre separado. Yo no saldría con un hombre que recién puede tener poco tiempo de separación porque no se sabe qué podría pasar”, dijo.

No obstante, la misma Karla Tarazona fijo que sí podría haber una posibilidad que recién haya iniciado el trámite de su divorcio.

“Hay relaciones que se han logrado de hombres que tienen años separados de su pareja porque el trámite del divorcio es otra cosa. Hay divorcios que demoran tiempo, de repente ya no se aman, se separaron y listo”, sostuvo.

Karla Tarazona ‘desmiente’ a Giuliana y saca EN VIVO acta de matrimonio del notario

Giuliana Rengifo jura que no se besó con notario

En entrevista con Trome, Giuliana Rengifo afirmó que Magaly Medina podría volver a la cárcel, ya que ella “no se besó” con el notario, esto pese a las evidentes imágenes.

“ No fue beso, exageran... Ella me odia (Magaly), no sé por qué tanto rollo, soy soltera y él está separado, pero no es mi enamorado, solo mi amigo”, dejó en claro.

