Giuliana Rengifo multiplicó por cero al notario pucallpino Paul Pinedo, luego de que fuera ampayado con una misteriosa mujer y aseguró que nadie ha hecho méritos para que lo oficialice.

“¿Quién es ese notario? Ja, ja, ja. No daré luz a quien no lo merece”, señaló la cantante.

¿Ya no lo recuerdas?

Yo estoy soltera hace un año y así seguiré hasta que yo quiera. Aún nadie merece que lo oficialice.

Pero la última vez que viajaste a Pucallpa se les vio juntos...

Siempre dije que éramos amigos. Yo estoy soltera y feliz.

Se podría decir que mientras encuentras al indicado, estás besando sapos...

Algo así, ja, ja, ja.

Hablando de otro tema, Leysi dijo que tu festejo parecía actuación de colegio.

Está asustada porque está en sentencia y la tiene difícil con Gabriela (Herrera), pero sé que dará lo mejor de ella para quedarse.

Pero, Leysi no te suelta.

Pero yo no estoy en sentencia, por las puras reclama.

Más allá de la sentencia, no crees que minimiza tu trabajo.

Pues, que te puedo decir. Si eso la hace feliz, la dejo que sea feliz ja, ja, ja.

Tú ya te vas salvando de dos sentencias, ¿te ves en la final?

Ya hice pacto con Dios para que una bailarina se apodere de mi cuerpo ja, ja, ja.

Giuliana Rengifo cuadró a Julio Zevallos: “Yo no soy un camión, soy un ser humano”

El programa ‘América Hoy’ vivió un tenso momento cuando Giuliana Rengifo protagonizó una acalorada discusión con Julio Zevallos.

Todo empezó cuando Zevallos evaluaba el performance de Rengifo en ‘El Gran Show’ y la cantante de cumbia recordó que el productor la comparó con un “camión” en una pasada declaración.

“¿Tú crees que yo soy un camión, Julio Zevallos? Estaba un poquito en carnes, la televisión te sube unos 7 o 8 kilos. La gente me ve en persona y me dice: ‘Giuliana, no estás gorda’”, dijo Rengifo.

“No es que crea, sino que estabas bien subida de peso. Lo que sí soy claro es que el bailarín no es un cargador, y eso que fui suave porque pude decir tráiler. Yo soy muy claro, directo. Tengo bien claro lo que pienso”, respondió Zevallos.

Giuliana Rengifo le aclaró que debían cuidar más los calificativos que se hacen en el programa.

“Otro que viene y se lava las manos, no es así Julio, las cosas se dicen directamente. Yo no soy un camión, soy un ser humano, una mujer. No me voy a callar porque me están ofendiendo, hay que cuidar mucho en televisión nacional lo que se dice”, aclaró Rengifo.

“Si me importa porque tengo familia, tengo hijas y obvio que les afecta. Ya es hora que en televisión nacional se cambie ese tipo de adjetivos, venga del programa que venga”, añadió.