Giuliana Rengifo sorprendió a los televidentes al romper en llanto mientras Gisela Valcárcel presentaba a la controvertida Melissa Paredes, tras su ampay con el ‘Activador’. La cumbiambera habló después de ese ‘nostálgico’ momento y reveló la verdadera razón por la que soltó lágrimas.

“Es que definitivamente el caso de ella ha sido muy duro, yo me identifico como madre, más allá que como artista o como personaje , no se justifica absolutamente nada. Como madre me chocó mucho”, fueron las palabras de la cantante.

Según explicó Giuliana, quien recientemente fue ampayada con un notario pucallpino casado, se identifica con Melissa porque tiene alejada a su pequeña hija, pues ella se encuentra con su padre.

“Yo ahorita, todo este tiempo, hasta fin de año, estoy separada de mi bebé también, entonces por temas muy personales, pero no mal con el papá, sino que en mi vida hice muchos cambios y ella todavía es muy pequeña, mi hija está en la universidad, hay muchos gastos. El papá me ayuda a tenerla, eso no me hace mala madre porque los papás también tienen derechos a estar con sus hijos (...) Por eso lloré bastante con Melissa, sé lo que es, obviamente su caso es muy diferente, más duro, pero obviamente estar sin tu hija duele mucho, necesitas mucha ayuda ”, acotó.

Giuliana Rengifo revela que extraña a su pequeña hija

GIULIANA SACA SU FURIA CON MARISOL

En declaraciones a ‘América Espectáculos’, Giuliana Rengifo se dirigió a la Faraona Marisol para decirle que deje de cuestionarla y darle consejos que nunca pidió.

“ No sé por qué, yo no le he hecho nada, no le he quitado nada, en todo caso pregúntenle ustedes por qué ataca, opina, me da consejos , yo no creo que ella sea una artista que tenga una imagen intachable. El que no cae resbala, ella también ha tenido sus puchos, sus cosas, yo no he salido a criticarla, no es mi amiga. Que ella diga esa rencilla conmigo”, puntualizó.