Giuliana Rengifo se presentó este viernes en Amor y Fuego y habló de la polémica que se levantó cuando la cantante Arantxa Mori la acusó de haberse metido en su relación con el político Eduardo Rimachi.

La cumbiambera aseguró que mantiene dos años de relación amical con Rimachi, pero que nunca vio a su supesta novia. “ Cuando lo conocí yo estaba comprometida y él estaba con otra choca. Ahroa él está soltero, somos amigos y ambos nos tenemos respeto”, acotó en entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Además, indicó que llevan una buena comunicación e inclusive conoce a la mamá de Eduardo Rimachi y a su familia. “Me quieren mucho, lo apoyé en el tema de su campaña, hemos compartido muchas veces, me han contratado para cantar”, explicó.

Por otro lado, cuando le consultaron sobre la relación de Arantxa con el político, aseguró que no hablará del tema por respeto a la familia de su amigo. “Ahí hay temas muy delicados que yo no quiero tocarlos, le pertecen a Eduardo y a su familia” , refirió.

“Yo lo he conocido a él con otras chicas, sé que ha tenido una relación, pero en los dos años que lo conozco nunca lo vi con ella... ella habló de noviazgo, habría presentado el anillo, hubiera estado con la familia también”, acotó Giuliana Rengifo.

GIULIANA RENGIFO HABLA DE SU BRASIER

Finalmente, Giuliana Rengifo se refirió al brasier que habría encontrado Arantxa en el departamento de Eduardo Rimachi. “ No es mío, yo me operé hace bastante tiempo y no uso brasier desde que me operé. Mis senos eran muy grandes y ahora no uso”, dijo la cantante.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly ‘aterrizó’ a Melissa Klug por picarse: “Jesús Barco es un jugador mediocre, no destaca”

Tilsa Lozano se casó: El Zorro Zupe, Natalia Otero y los pocos famosos que fueron invitados

Reimond Manco con ‘Cuto’: Sus inicios, el Real Madrid, el boom de los ‘Jotitas’ y Shirley Arica