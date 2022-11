La séptima gala de ‘El Gran Show’ empezó con la participación de Giuliana Rengifo. Ante ello, Gisela Valcárcel no perdió la oportunidad de preguntar sobre su reciente escándalo, tras que Arantxa Mori la acusara de destruirle su romance de seis años en Magaly TV La Firme.

La ‘Señito’ indicó que a la cantante no le agrada las fiestas. “ Es verdad, yo soy muy casera, muy mamá gallina. De verdad, estoy tranquila, mi conciencia está tranquila. Yo no entiendo por qué la gente es tan odiosa ” contestó.

De igual manera, la conductora de televisión se sorprende que ella siempre aparezca en las noticias de espectáculos. “¿Por qué generas tantas portadas?”, preguntó. A lo que Tilsa Lozano prefirió mandar una indirecta a Magaly Medina.

“Lo que ustedes no entienden es que ella acapara tantas portadas porque hay algo personal. Parece que ella (Magaly) está encargada de sacarle todos los trapitos al aire. Parece que algo que tú hiciste, le dolió ”, señaló la exvengadora. “Y sale solo en un programa”, agregó la exmiembro de Agua Bella. “Hay heridas que nunca cicatrizan”, finalizó Valcárcel.

Giuliana Rengifo sobre los problemas en los que se ha visto envuelta

Giuliana Rengifo está en la polémica de ser la responsable de destruir un romance de seis años y decidió compartir cómo se siente. “ He aprendido a soltar lo que se diga de mí para poder mostrar mi talento, aquí he crecido (El Gran Show). Además, sé que Dios pone pruebas difíciles a quienes realmente las pueden superar, y yo estoy muy agradecida por tener trabajo y a tres personas, mis hijas, que me esperan en casa”, indicó.