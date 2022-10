OTRA BRONCA. Giuliana Rengifo y Leysi Suárez se dijeron de todo en la última gala de ‘El Gran Show’ cuando las artistas defendieron su talento para el canto. Mientras Leysi la cuestionó por estar subida de peso, Giuliana arremetió por ser un “adorno” en los escenarios.

“ Huachafa me dijo, qué le puedo decir, lo que pasa que de mi boquita hermosa no salen calificativos así para nadie y menos para una mujer y más aún si hemos trabajado juntas en algún momento, no sé por qué lo dices”, dijo la cumbiambera, quien ha sido blanco de críticas por Magaly Medina.

Giuliana Rengifo reveló que ya está tomando acciones para volver a su peso y poder tener más agilidad para el baile y le lanzó tremendo ‘misil’ a Leysi por asegurarle que lo suyo no tiene arreglo.

“También le dijo a mi bailarín que le iba a darle maca para cargarme, bueno señora, lo mío tiene solución, yo ahorita estoy con nutricionista, bajando de peso, pero no sé si ella tenga solución para que cante o sepa cantar . Yo creo que las presentaciones de Leysi sí con playback, al menos para la tele. El tema es lucirse siempre en vivo, le doy consejos de respiración”, puntualizó irónicamente.

GIULIANA RESPONDE A SUS DETRACTORES

Ante la lluvia de críticas que ha tenido Giuliana Rengifo por su ampay con el notario casado y su presentación en ‘El Gran Show’, la cantante arremetió.

“ Siempre me voy a defender cuando las cosas son injustas , cuando hay mentiras de por medio, cuando hay calificativos que después tienes que probarlo. Nunca me voy a quedar callada, no tengo rabo de paja de niguna forma”, respondió.