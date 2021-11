Giuliana Rengifo afirmó que ella no fue un ‘vacilón’ para Alfredo Zambrano y que si Magaly Medina le manda indirectas es porque le molesta que su esposo haya estado con alguien del show que ella insulta.

Magaly tuvo en su programa al doctor Ángulo y él dijo que hay mujeres que piensan que en un mes tienen una relación cuando solo son un ‘piqueo’, y Magaly añadió que son mujeres ‘ilusas y sin dignidad’.

Esa es una indirecta para ti.

La señora debería ser directa y decir nombres porque para empezar yo me hago respetar y decido con quién estar y con quién no. A mí no me toman como juego porque nosotras sabemos perfectamente cuando nos toman como un vacilón.

Creo que no te menciona porque está tratando de minimizarte...

Claro, ¿qué va a decir ella? Va a aceptar que su esposo, cuando estaba soltero, tuvo una relación conmigo, no. Entonces, esa la forma de ella de vengarse. Pero, en todo caso, el que debería dar la cara, aceptar y decir: ‘Sí tuve una relación, fue corta, me gustaba, la traté como una reina’, es él y asunto arreglado. Lo hecho, hecho está, solo le pido que pare con sus indirectas.

¿Por qué crees que le afecta que hayas salido a contar que tuviste algo con su esposo cuando estaba soltero?

Porque ella es Magaly Medina y no soy de su estatus social, soy parte del show que ella insulta.

Le molesta que su esposo haya salido con una chica de la cumbia...

Le jod.., eso es.

Este domingo en ‘Día D’ van a pasar una entrevista que le hicieron a Magaly con Zambrano. ¿Crees que si le preguntan al notario por ti, él te niegue?

Si me niega yo me defenderé. Tengo un ‘as’ bajo la manga. Más les vale que ni me mencionen y digan que son felices.

¿Tienes fotos o videos con el notario?

Tengo testigos y mi palabra.

No eres un vacilón...

Sé lo que valgo, así no sea millonaria como ella tengo valores y no destruyo hogares. Soy Giuliana Rengifo, sola me hice, sin fregar a nadie. No tengo vicios, tengo una vida tranquila y no me avergüenzo de nada.

Todo esto ha afectado a tu familia...

Mis hijas me apoyan. Ya les dije que estoy bien y voy a seguir defendiendo mi imagen porque así sea quien sea no va a fregarme la vida. No tengo rabo de paja para esconderme o tener miedo.

