Después de varios años, Giuliana Rengifo volverá a la pista de baile y este sábado estará como invitada en el programa conducido por Gisela Valcárcel, “La Gran Estrella”, donde apoyará a una de las competidoras.

Previo a su participación en el reality de canto, la cantante de cumbia habló un poco más sobre su actual situación sentimental, y aunque dijo estar disfrutando su soltería, no le cierra las puertas al amor.

“Mi corazón está tranquilo, feliz, motivado, pero aún no está enamorado. Hace un año estoy sola, pero sí me doy mi tiempo para salir, para que me engrían… Soltera, pero nunca sola, y tampoco para cualquiera”, señaló.

Meses después de revelar que tuvo un romance con Alfredo Zambrano, la artista no descarta volver a enamorarse, sin embargo, aclara qué es lo que debe tener la persona que quiera robarle el corazón.

“Yo, madre soltera, con 3 hijas, quien trabaja mucho, quiero a un hombre que vaya a mi ritmo de trabajo, que me sume y no me reste y, sobre todo, que me respete”, precisó.

Giuliana Rengifo llegará este sábado 13 de agosto a “La Gran Estrella” como refuerzo de Karla Zapata, la profesora piurana que fue sentenciada tras contraer Covid-19.

“Karla quien me hace recordar cuando años atrás también vine de Piura a hacer un casting para una gran agrupación y fue difícil. Me encantaría ver a esta profesora piurana levantar la copa de ‘La Gran Estrella’. En Piura hay muchísimo talento, pero no es fácil, a mí me ha costado mucho ser reconocida”, acotó.

Alejandra Baigorria saluda a Mario Hart por ser papá otra vez

