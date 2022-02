En una reciente conversación con Janet Barboza, Giuliana Rengifo lanzó algunos dardos contra Marisol, la faraona de la Cumbia, por un tema ‘de pantalones’. La exintegrante de Agua Bella reveló detalles de la enemistad que mantiene con la intérprete de ‘Canalla’.

Recordemos que, en 2014, se confirmó que Giuliana Rengifo mantuvo un romance con César Aguilar, quien fue esposo de Marisol. Todo parece indicar que desde ahí todo se quebró entre estas dos cantantes.

Años más tarde, Giuliana Rengifo cuenta que nunca solucionó sus diferencias con Marisol a quién calificó como una mujer ‘arrebatada’.

“En el tema profesional, (Marisol) es una capa, el Perú la adora, pero el tema personal, de verdad que, ay no, yo no soy su amiga, nada que ver. Tengo una mala experiencia con ella a nivel personal (...) Yo la he gozado, para mí tiene mucho que desear para mal”, indicó Giuliana Rengifo.

Giuliana Rengifo revela su enemistad con Marisol por un hombre (Foto: Revista Magaly TeVe)

UN LÍO DE PANTALONES CON MARISOL

Giuliana Rengifo reveló que tuvo una mala experiencia con Marisol por un hombre, del que no quiso revelar su identidad. Según indicó, ‘La faraona’ habló cosas negativas de ella.

“Fue un tema de pantalones, la señora se sintió celosa. Ella habló cosas negativas de mí y eso no me gustó. Desde ahí decidí dejar las cosas ahí (...) No puedes defender a un perro cuando sabes que te la hizo a ti, entre mujeres debemos cuidarnos. Lo primero que hacen es atacarte y la gente que no está informada se lleva un mal concepto”, precisó.

Finalmente, Giuliana Rengifo precisa que Marisol la bloqueó de sus redes sociales y nunca volvieron a cruzarse en un escenario.

“Intente hacerlo, pero me dejó en visto y me bloqueó. Desde ese día, no hemos coincido en un escenario. No por mí, sino por la actitud de ella porque la señora es un poco arrebatada”, puntualizó.

Giuliana Rengifo revela su enemistad con Marisol por un hombre. (Video: Instagram)