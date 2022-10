Samuel Suárez usó sus historias de Instarándula para enviarle un sabio consejo a Giuliana Rengifo, quien se picó luego de ver el video viral de TikTok de DJ Roy, ‘Policía y la oficial’. La cumbiambera se indignó por la broma y hasta amenazó con acciones legales contra el joven creativo cajamarquino.

“Yo creo que deberías bajarle dos cambios a todo lo que estás haciendo ahorita. Si estás bailando en el show de Gisela es porque sabes muy bien todo lo que ha generado, los dimes y diretes en los que te has visto involucrada han generado que hoy estés en un show en el cual están utilizando todas esas herramientas”, indicó Samu.

En ese sentido le recordó a la cumbiambera que ella también se prestó para el circo despachándose con todo contra Magaly Medina en el estreno de El Gran Show. “Si no esperas un vuelto, que la gente no reaccione, entonces no lo digas. Si realmente quieres parar todo esto, no te hubieras presentado en un programa de televisión a atacar. Si te va molestar que salgan los virales, en verdad no entiendo para qué estás ahí bailando ”, dijo el creador de Instarándula.

Asimismo, aseguró que Giuliana Rengifo está facturando con el programa de Gisela y le aconsejó que se una a los chistes y se disfrace de policía para Halloween. “ Disfrázate de policía y riéte de eso, es lo más deportivo que puedes hacer. Sí, te molesta, pero tú también estás generando que la gente opine. Si quieras entrar al programa de Gisela hubieras demostrado que estás ahí solo por tu arte, sin necesidad de mencionar a Magaly, al notario, pero si tú te quieres prestar para el circo, apechuga nomás, ya que te queda. Disfrázate de policía, va ser muy divertido , pero no, tú te picas, quieres demandar, estás en plan de que te arañas gratis”. acotó el popular Samu.

Finalmente, le recomendó que no se amargue la vida con estos temas.

DJ Roy compartió un remix en TikTok llamado ‘Policía y la oficial’ que enfureció a Giuliana Rengifo.

GIULIANA RENGIFO AMENAZA A DJ

NO LO TOMA A LA BROMA. Pese a que el DJ no la menciona en su remix por el chiste del ‘disfraz de policía’, Giuliana Rengifo arremetió contra él y sus detractores en un directo mensaje a Samuel Suárez de Instarándula. La cumbiambera no ha tomado con humor la broma que hizo Magaly Medina en pleno programa.

“ Disfrásence de policías para que alguna vez sean la oficial ... Run runa, run runa, ahí van para todas las monas con metralletas, esas para las que por muchos años fueron las olvidadas y escondidas”, se escucha en el remix junto a la voz de Magaly Medina.

Al respecto, Giuliana Rengifo se dirigió al DJ para dejarle entrever que tomaría acciones legales si continúa circulando el remix en una supuesta alusión a ella.

“¿Te parece chistoso eso? No sabes todo lo que se viene para todos los que me inventan cosas y me insultan. Caiga quien caiga me defenderé hasta las últimas ”, puntualizó.

“Atención Djs de todo el Perú, Giuliana Rengifo muestra todo su rechazo con el nuevo viral de la policía... La creatividad de los peruanos en temas faranduleros nunca deja de sorprendernos”, fueron las palabras de Samu.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly decepcionada del ‘huevero’ por no cumplir promesas a Karla: “No hay que confiar en las ‘caras de buena gente’”

Elenco de AFHS es captado en el cementerio y se teme lo peor: ¿Don Gilberto o Rafaella morirán?

Cómico ‘Topito’ sería el novio Dayanita: Es piurano y padre de dos hijos