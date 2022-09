¡SIGUE EN POLÉMICA! Giuliana Rengifo volvió a referirse al ampay que protagonizó con Paul Pinedo, un notario que figura como casado en el Reniec. La cumbiambera remarcó que si bien está legalmente casado, es una persona separada, y que ella no se metió en la relación.

No obstante, Giuliana Rengifo se retractó y confirmó que sí se besó con el notario, y que le gustaba. El último lunes, la cantante brindó una entrevista a Trome y juró que no hubo chape. “Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel (...) No fue beso, exageran”, dijo.

“A mí también me gustaba y yo sabía que era una persona era separada (...) Estaba feliz, estaba celebrando mi cumpleaños (…) Y en ese momento estaba con traguitos de más, feliz, y lo veía después de varios meses y pasó, fue un beso, qué daño hay”, expresó en En Boca de Todos.

Giuliana Rengifo fue víctima de un 'ampay' por parte de Magaly Medina

¿Qué dijo la esposa del notario sobre Giuliana Rengifo?

Durante su programa, Magaly Medina expuso las conversaciones que Katherine Tapia sostuvo su equipo de producción, donde dice estar segura que su esposo tiene un vínculo con la cumbiambera.

“Señor confío en su discreción, me vi en la desesperación de escribirle pues esa mujer es una sinvergüenza. (…) estoy segura que él tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta mi casa”, expresó la abogada pucallpina.

