La cuarta gala de ‘El gran show’ mostró a Giuliana Rengifo vestida de Blanca Nieves, momento que aprovechó Gisela Valcárcel para preguntarle sobre la relación que tiene con Paul Pineda, el notario con quien semanas atrás protagonizó un ampay.

“ Estoy soltera, sin compromiso, feliz. Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy . En el momento fue un gusto, pasó un beso, pero nada más, eso no te va a sacrificar, no te hará ni más ni menos”, respondió la cantante de cumbia.

Gisela replicó: “A mí me dan un beso y para mí es compromiso y yo me caso”. Giuliana no se quedó callada e indicó que le gustaría llegar al altar en una boda religiosa, además de dejar en claro que un beso no te ata a una persona.

“Yo si creo en el amor, me gustaría casarme de blanco, nunca lo he hecho. ¿Gisela en que tiempo estás?, un beso no significa nada” , indicó la Rengifo ante la sorpresa de la ‘Señito’.

Giuliana Rengifo sobre el notario

