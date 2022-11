Giuliana Rengifo ha estado esta semana nuevamente envuelta en la polémica tras ser acusada por la cantante Arantxa Mori de ser la culpable de ruptura con Eduardo Rimachi, un abogado con quien se encontraba en una relación de 6 años.

Al respecto, la participante de “El Gran Show”, programa que conduce Gisela Valcárcel y que se transmite todos los sábados a las 9 p.m., indicó que esta situación no la ha afectado en sus ensayos y, por el contrario, la ha ayudado a estar más concentrada en la competencia.

“No (me afectó), estar en el show me ha ayudado a sentirme más fuerte, aquí he aprendido a soltar lo que se diga de mí para poder mostrar mi talento, aquí he crecido”, indicó inicialmente la cumbiambera.

“Además, sé que Dios pone pruebas difíciles a quienes realmente las pueden superar, y yo estoy muy agradecida por tener trabajo y a tres personas, mis hijas, que me esperan en casa”, finalizó respecto al tema. También habló sobre lo que prepara para esta noche,

“Nos ha tocado un reto muy grande, este sábado voy a bailar sobre el agua y voy demostrar toda mi sensualidad, voy a sacar lo sexy y sensual. Este sábado llego con una bachata, es la primera vez que lo bailo, pero estoy ensayando mucho y mi coreografía está linda. No iré a sentencia”, apuntó.

Rengifo indicó que semana a semana ha ido “creciendo y, como dijo Gisela (Valcárcel): ‘En la séptima gala están solo los mejores’, así que estoy trabajando mis nervios y siento que cada vez lo estoy haciendo mejor, yo entro a la pista segura, con mucha actitud”.

Finalmente, sobre el hecho de que Leysi Suárez siempre hable de ella, dijo: “Está bien que ella me diga las cosas en la cara, yo respeto mucho a esas personas porque yo también soy igual, pero, siempre, sin ser ofensiva. Yo no tengo nada contra ella, las dos somos maduras, pero eso sí, en la pista, ella y yo no somos amigas, aquí somos rivales”.

