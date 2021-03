La cantante Giuliana Rengifo comentó que hace un año no ve a su familia, desde que empezó la cuarentena por la pandemia, y espera que las vacunas lleguen rápido para reencontrarse con ellos y retomar su faceta como cantante, pues se ha visto muy afectada.

“Ahora me encuentro en Máncora, bien aislada porque los contagios continúan y los hospitales están colapsados. Al menos con mis hijas y esposo estamos tranquilos y haciendo algunas cosas por trabajo como video saludos. Hace un año que no veo a mi familia, espero que las vacunas lleguen rápido para poder reencontrarme con ellos y retomar mis actividades artísticas”, señaló la cantante de cumbia.

¿Es muy duro lo que están viviendo los músicos?

Estamos un año sin trabajar, gracias a Dios no me falta nada porque mi esposo me apoya. Yo he intentado reinventarme, he tenido mis ahorros pero la gran mayoria está pasándola mal, y espero que el Ministerio de Cultura pueda llegar a todos ellos y pueda llegarles algún tipo de ayuda.

Comentaste que los trámites son engorrosos en el Ministerio de Cultura para los proyectos...

Sí, estuve averiguando, he llamado y me dijeron que no era un bono. Les respondí que no estaba pidiendo un bono, y me enviaron una serie de requisitos muy engorrosos, sin mucha claridad.

Pero tienes salud y estás con tu familia...

Gracias a Dios, tengo un hogar estable, no puedo decir que maravilloso, porque como todos tenemos altas y bajas, pero es un lindo hogar con mis tres hijas, mi esposo y donde reina el respeto.