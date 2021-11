Luego de tomar conocimiento del comunicado de Giuliana Rengifo donde se retractaba de las afirmaciones de presunto acoso contra Tomás Angulo, el terapista indicó que acepta sus disculpas y que retrocederá en la demanda que iba a entablarle.

Como se recuerd a, Giuliana Rengifo indicó que ella había percibido que Tomás Angulo quiso propasar con ella durante una terapia que llevó con él.

“Para mí no es un doctor ni un psicólogo. Yo tomé terapia con él cuando recién me separé de mi primer esposo y el señor no fue profesional conmigo, creo que se quiso hasta propasar con lo que él llama terapia y por eso yo me alejé”, dijo Giuliana Rengifo, hace unos días.

Tomás Angulo continuará con la denuncia en contra de Giuliana Rengifo hasta las últimas instancias. (Foto: Instagram)

ACEPTA DISCULPAS

Sin embargo, la cantante decidió enviar un comunicado done clara que nunca quiso manchar su honra y le pide disculpas por el inconveniente que le generó con su polémica declaración.

Todo parece indicar que Tomás Angulo aceptó las disculpas y retrocedió en la millonaria demanda que iba a entablarle a Giuliana Rengifo, en la que solicitaba también dos años de pena privativa de libertad y ciento veinte días multa, contra la cumbiambera.

“Estábamos apunto de ejecutar la demanda por 2 millones de soles por difamación agravada , ya habíamos juntado todas las pruebas”, fue la repuesta que brindó Tomás Angulo a los medios de comunicación.

COMUNICADO DE GIULIANA RENGIFO

En los últimos días, frente a unas declaraciones que de manera espontánea y transparente brindé durante una entrevista en el Programa de Espectáculos “Amor y Fuego” del canal Willax TV, se ha venido sosteniendo erradamente, en diversos medios de prensa, que he afirmado que fui acosada por el señor Tomás Angulo Mendoza cuando recibía terapia psicológica.

Al respecto, debo aclarar que en ningún momento afirmé haber sufrido acoso alguno de parte del indicado profesional o que él se haya propasado durante las referidas sesiones de terapia psicológica que me brindó. En la indicada entrevista me limité a comentar la percepción personalísima que tuve, esto es, un sentir propio de mi ámbito interno, absolutamente subjetivo , pero que nunca tuvo la intención de afectar la honra y reputación del psicólogo Angulo Mendoza, quien en ningún momento exteriorizó acto o insinuación alguna que implique abuso de la confianza depositada en él, como persona y profesional, por lo que descarto tajantemente haber sido víctima de acoso alguno de su parte.

Con el presente comunicado, que hago de público conocimiento al no poder remitir misiva de respuesta directa a la carta notarial enviada por el señor Tomás Angulo Mendoza, dado que me encuentro laborando en el exterior, doy por aclarada cualquier confusión que pudieran haber generado mis palabras, ofreciendo las disculpas del caso a quienes pudieran haberse sentido afectados con las mismas.

