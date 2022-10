Giuliana Rengifo y Leysi Suárez protagonizaron un tenso momento en la segunda gala de “El Gran Show”. Ambas se enfrascaron en una tensa discusión al defender su talento sobre la pista de baile.

Todo se inició por las declaraciones que ambas realizaron en el confesionario del reality. Leysi Suárez consideró que la primera presentación de la cantante de cumbia fue muy floja, provocando que la piurana la increpe en los ensayos y le dejara en claro que no son amigas.

“Ella no tiene por qué decir ‘No somos amigas’. Yo no me he tomado el té con ella y tampoco quiero ser su amiga, pero se lo dije como que de una manera (amigable). Ella tiene conflicto con todos y si he dicho que me parece que está muy pesada es que está muy pesada. Le he prometido a su bailarín que le voy a regalar un potecito de maca para que pueda levantarla porque está pesada”, arremetió Leysi Suárez.

Tras ello, Giuliana Rengifo no se quedó callada y se defendió tratando de ningunearla al señalar que Leysi solo es una bailarina, pero que ella, además de bailar, canta.

“No somos amigas, somos colegas. Trabajamos en el mismo rubro hace muchísimos años. Ella es bailarina, mientras ella adorna los escenarios, yo canto. Leysi tiene experiencia hace muchísimos años igual que yo, ella en el baile y yo en el canto”, acotó.

Gisela Valcárcel trató de poner paños fríos a la situación proponiendo un duelo de canto y baile entre ambas artistas en la tercera gala.

El intercambio de palabras de Leysi y Giuliana

VIDEO RECOMENDADO:

Janet Barboza lanza fuertes calificativos contra Rodrigo Cuba: “Adefesio mal hecho”

Janet Barboza lanza fuerte calificativo a Rodrigo Cuba