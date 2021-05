La cantante Giuliana Rengifo afirmó que ella no tiene ‘padrinos’ ni auspiciadores que la apoyen en su carrera musical y gracias a la operación de la banda gástrica que se realizó hace algunos meses ya ha perdido más de veinte kilos de peso.

“He bajado un poco más, pero de una forma pareja. Ahorita estoy en 68 kilos, la meta es llegar a los 65″, dijo Giuliana quien llegó a pesar 90 kilos.

¿Estás pesando como en tus inicios en la música?

No, en esa época estaba como en 60 kilos. Era chibola, ahora a mis 37 años no me conviene pesar así.

Se te ve bien muy bien.

Eso es lo que me dicen y también que no baje mucho. Ahora ando haciendo ejercicios, zumba, para bajar y tonificar.

Ahora que estás figurita te estarán ‘piropeando’, ¿qué te dice tu esposo?

Sí, él está un poco saltón ja, ja, ja.

¿Y qué haces con los faltosos?

Los bloqueo. Hay cada loco que se esconde detrás de las redes para molestar.

Vas a retomar tus proyectos musicales...

Yo por ahora estoy en Piura. Llego a Lima el otro mes y sí tengo proyectos para grabar temas, hacer videos, tengo un show pendiente con Juan Carlos Fernández, me están llamando de algunos programas, pero acá me siento tranquila y como que no hay apuro.

¿Es difícil seguir vigente?

Lo que pasa es que nosotros los artistas, si inviertes y esperas el regreso. Pero, en mi caso yo no tengo auspiciador, padrino ni una empresa atrás mío, soy yo la que costeo mis gastos y eso es todo un tema.

Por eso muchos se han reinventado.

Así es, yo estoy por sacar mi marca de jeans, en este año, y lo voy hacer con el apoyo de mi esposo.

También haces shows virtuales...

Acá en Piura haré un show virtual gratis, aprovechando mi estadía. Será el 19 de junio como una antesala por el ‘Día del padre’.

GIULIANA APOYA ‘PRIVADITOS’

La cantante Giuliana Rengifo le brindó su apoyo a sus colegas que trabajan durante la pandemia y aseguró que apoya a los que hacen polémicos ‘privaditos’, prohibidos en esta segunda ola del coronavirus en el Perú.

“Yo los entiendo porque la necesidad es grande, hay compañeros que la están pasando muy mal y tienen que trabajar. Yo no lo haría, no he tenido ningún privado, pero no tengo tanta necesidad, gracias a Dios tengo un hogar que me respalda, mi esposo, algunos ahorros, pero yo los apoyo”, indicó.

