Giulliana Barrios: "No aceptaría un viaje a cambio de mi compañía" | ENTREVISTA

Una mujer humilde, carismática y de armas tomar ante las dificultades de la vida, así se describeGiulliana Barrios , la modelo y ganadora del Miss Perú Lima 2016, quien nos abrió las puertas de su corazón para conocer a la mujer que a diario vemos a través de las pantallas de la televisión.

¿Cómo decidiste lanzarte como panelista de espectáculos?

Siempre me mantuve al margen (de los escándalos), pero se me comenzó a ver, el año pasado, con Erick Sabater, y se me invitó a un programa para hacer un descargo de una situación. Después me llamaron como invitada a ‘Mujeres al mando’, caí bien y ya casi es mi segunda casa.



¿Por qué te inclinaste hacia el modelaje?

Estudié Diseño de Modas cuando tenía 19 años, me encantaba hacer ropa, pero hubo un cambio brusco en mi vida cuando una amiga me sugirió: ‘¿Por qué no te metes a trabajar de modelo?’, y cuando entré a este mundo, comencé a tener muchas ofertas de trabajo. Luego, mi hermano me dio el empujón para participar en el Miss Perú. Recuerdo que uno de los organizadores me dijo: ‘Con esas caderas, tú no vas a llegar a ningún lado... deberías retirarte’. En dos semanas bajé cinco kilos y terminé ganando el concurso.

¿Tus curvas son naturales?

Solo me operé las ‘bubis’ y me hice carillas en los dientes. Mis curvas son naturales.



¿En la calle te fastidian los ‘mañosos’?

Siempre, por donde camine me lanzan piropos, pero cuando me encuentro con un faltoso, se me sale todo el barrio y le digo hasta de lo que se va a morir.



Sabemos que desde muy pequeña tuviste que tomar el rol de madre en tu familia...

Mi mamá falleció cuando tenía 11 años y mis dos hermanos menores pasaron a ser casi mis hijos.



Esta etapa marcó mucho tu vida...

Sí, extrañaba mucho a mi madre, me sentía sola, no estuvo conmigo en los momentos difíciles...

Giulliana Barrios Giulliana Barrios

¿Qué momentos?

Entre los 13 y 15 años, crecí en un ambiente donde fui víctima de acoso por parte de alguien cercano a la pareja de mi papá. Fue bastante difícil de superar, estuve en terapia psicológica.

¿Qué tipo de acoso?

Me insultaba, me perseguía en la calle, se metía a mi habitación en las noches y siempre me amenazaba. Se había obsesionado conmigo, era una persona que tenía problemas psicológicos, pero no por eso se puede justificar su accionar. Hoy, no le deseo ningún mal, al final todo lo que uno hace lo termina pagando.

También contaste que sufriste violencia por parte de una expareja...

Cuando tenía 18 o 19 años pasé por agresión física y emocional. Era muy joven y permití muchas cosas, él era mayor que yo y de cierta manera me manipulaba emocionalmente. No lo denuncié, pero ahora, a mis 28 años, soy una mujer fuerte, no permitiría jamás ningún tipo de violencia.

¿Estás soltera?

He tenido relaciones bastante largas, pero hoy estoy soltera, decidí darme tiempo para mí misma. Sin embargo, hay una persona importante en mi vida, le tengo mucho cariño.

¿Cómo tendría que ser el chico que conquiste tu corazón?

No tengo un prototipo, pero me gusta el hombre que tenga personalidad, tema de conversación, humilde. La persona que esté conmigo tiene que ir a almorzar al restaurante más caro, como a la carretilla de la esquina.

¿Eres una chica de barrio?

Mi familia es de Nasca, pero crecí hasta los 10 años en el Callao, luego viví en La Victoria, avenida Perú, Miraflores, Jesús María, por todo Lima, así que tengo mi barrio. Me acomodo al lugar donde esté, he tomado mi chela cepillada en un pueblito bien alejado de Cajamarca, así como también he podido viajar a Dubái.

¿Con quién te fuiste a Dubái?

Viajé con una persona con la que salía en su momento. Siempre digo que la mejor inversión son los estudios y viajar.



¿Alguna vez te han invitado a viajes de lujo a cambio de tu compañía?

No, y tampoco aceptaría, debe ser muy incómodo lidiar con una persona en un viaje solo porque quieres conocer un lugar. ¿Y si es un loco?

Ahora que estás en la televisión, ¿te han querido ‘afanar’?

Me llegan muchos mensajes y propuestas, pero yo sé para qué se me acercan y cómo reaccionar. Incluso, de personas que tienen pareja, me da una cólera, porque me pongo en el lugar de la chica y no me gustaría que me hagan lo mismo.

¿Has salido con algún futbolista?

En algún momento se me vinculó con uno (Jefferson Farfán), pero no llegó a más, solo tuvimos una amistad. Prefiero no mencionarlo.



¿Te sientes culpable por la separación de Michelle Soifer y Kevin Blow?

No, lo único que hice fue mostrar un mensaje que él me había enviado. Quizá eso terminó de quebrar la relación. Si decidieron separarse, es su problema.

¿Cómo te describirías?

Si tengo que resaltar algo de mí es que soy una persona transparente, humilde, natural, luchadora, me muestro tal como soy. No tengo caretas.

asegura que sus curvas son naturales y no se siente culpable de la separación de Michelle Soifer y Kevin Blow

por: DEYANIRA BAUTISTA

