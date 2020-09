SE PONE SERIO. Giuseppe Benigni participó del programa Amor y Fuego en calidad de jurado para elegir a la nueva sucesora de Michelle Soifer, su actual pareja. Durante su participación en el programa, el modelo se mostró un poco incómodo con las preguntas que le hicieron Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su vida amorosa.

“Ya lo aclaré en su momento, creo que esto está super claro, yo ya aclaré, no tengo que entrar en detalles de nada, yo sé perfectamente lo que soy, mi novia sabe perfectamente quién soy”, mencionó de forma tajante Giuseppe Benigni.

Los conductores salieron del momento incómodo con halagos a la belleza del modelo. “Tengo que aceptarlo, entre los novios de Michelle Soifer este es el más guapo (...) me quedó con El Principito”, indica Gigi Mitre.

Como se recuerda, Michelle Soifer también se pronunció por este tema a finales del 2019. “Sé lo necesario, lo suficiente. No tengo por qué desconfiar. Confío al 100%, no tengo por qué escuchar malos comentarios, menos de esas personas. ¿Las imágenes? Que saquen todo lo que quieran. Yo si quieren les paso algunas mías (risas). ¿Mi familia? Está tranquila, mientras me vean feliz serán felices. A esos temas no les toman importancia”.

Principito se molesta cuando le preguntan si le atraen los chicos