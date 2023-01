Irrespetuoso. Giuseppe Benignini le respondió con ofensas a Magaly Medina después de que la ‘Urraca’ sacara un informe en donde confirma que trabaja como gigoló.

El ‘Principito’ le envió un mensaje a la ‘Urraca’ en donde le ofreció sus servicios sexuales y se burló de su esposo, Alfredo Zambrano.

¿Qué le respondió Giuseppe Benignini a Magaly Medina?

El ex de Michelle Soifer publicó una historia en donde se lee el mensaje que le envió a la periodista de espectáculos a su cuenta de Instagram.

“Hola Magaly, buenos días por lo que me mandaron anoche y pude ver en redes sociales, compraste mi material y lo disfrutaste con los de tu producción”

“ Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago , pero tranquila que no le diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y de todo el amor que me tienes”

“A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte que necesitas colágeno de lo viejita que ya estas y tengo mucho para dar”.

Se espera que la ‘Urraca’ no se quede con los brazos cruzados y que el lunes le dedique algunos minutos al Principito para responder sus insultos.

